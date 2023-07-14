Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında trafo patlaması sebebiyle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında trafo patlaması sebebiyle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Gebze ilçesi Pelitli Köyü'nde bir fabrikada trafo patlaması sebebiyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Gürenç - Güncel

Kocaeli Gebze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title