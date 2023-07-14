Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında trafo patlaması sebebiyle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Gebze ilçesi Pelitli Köyü'nde bir fabrikada trafo patlaması sebebiyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.