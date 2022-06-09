Çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler

Çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı, bir kişi gözaltına alındı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı, bir kişi gözaltına alındı. Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde çay ocağından silah sesleri gelmesi üzerine, olay yerine yaklaşık 50 metre mesafedeki Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği ekipleri müdahalede bulundu. Tabancayla bacağından yaralandığı belirlenen Yaşar M. hastaneye kaldırıldı, kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan ise gözaltına alındı. Öte yandan, şüphelinin işlemleri sırasında karakolun karşısındaki bir kafeteryadan kavga sesleri duyulması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Tarafların yakınları arasında çıktığı belirlenen kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralı çevredeki hastanede tedavi altına alınırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. AA / İbrahim Aktaş - Güncel Güncel Haberler

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