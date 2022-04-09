16 bin Ramazan kolisi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hazırlanan 16 bin Ramazan kolisi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere hazır hale getirildi. Sahada bulunan 80 kişilik ekip, kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için çalışmalara başladı.

Ramazan ayının gelmesi ile beraber, Dilovası Belediyesi sosyal yardımlaşma projesi başlattı. Proje çerçevesinde ihtiyaç sahipleri ailelere içerisinde ayçiçek yağı, un, toz şeker, makarna, şehriye, zeytin, kırmızı mercimek, nohut, bulgur, tuz, çay, salça ve pirincin bulunduğu Ramazan kolisi hazırladı. Mahalle mahalle gezen ekipler, kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı.

16 bin haneye ulaşıyor

Herkesin Ramazan ayını kutlayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Kendi öz sermayemiz ile 16 bin koli Ramazan kumanyası dağıtacağız. Bununla birlikte sanayicilerimizin desteğiyle 6 bin koli daha gelecek. Bunları da tüm muhtarlarımıza ve Sivil Toplum Kuruluşlarına teslim edeceğiz. Kimseyi gözetmeksizin ayırım yapmaksızın ihtiyaç sahibi herkese verilecek. Sahada yaklaşık 80 kişilik ekimizle çalışacağız. ihtiyaçları olanlara ekstradan yardım edeceğiz. Kolilerin içerisinde birde mektup koyduk. Mektubun içerisinde 'Ramazan paketine ihtiyaç duymuyorsanız lütfen bir ihtiyaç sahibine ulaştırınız' yazıyor. Dilovası ilçesine çok büyük katma değerler sağladık, bundan dolayı başta tüm bakanlıklarımız olmak üzere hükümetimize teşekkür ediyorum" dedi.