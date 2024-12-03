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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Deprem Davasında Mahkeme Salonunda

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden 72 kişi için yargılanan duruşmaya katıldı. Üstel, bu davanın takipçisi olacaklarını ve Türkiye Cumhuriyeti'ne olan güvenlerini dile getirdi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı duruşmaya katıldı.

Üstel, beraberindeki heyetle geldiği duruşma öncesi Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

5'inci kez mahkeme salonuna geldiklerini aktaran Üstel, şöyle konuştu:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün kesimleri birlik, beraberlik içerisinde tek yürek olarak Adıyaman'dayız. Bugün 5'inci kez mahkeme salonuna gireceğiz. Bildiğiniz üzere 6 Şubat 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan asrın felaketinde binlerce insanımızı yitirdik. Biz KKTC olarak evlatlarımızı, çocuklarımızı kaybettik bu acı büyük, hiçbir zaman dinmeyecek bir acımızdır. Ben burada Başbakan olarak ama en önemlisi bir baba olarak bulunmaktayım. Bakan arkadaşlarımız milletvekillerimiz halkımız bir bütünlük içerisinde mahkeme salonunda mahkemenin dikkatli bir şekilde kararını izleyeceğiz."

Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güvendiklerini anımsatan Üstel, "Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güvenimiz sonsuzdur. Biz burada halkımın hakkını hukukunu korumak için burada bulunmaktayız. Çocuklarımıza mezar olan otel gibi diğer otellerin olmaması için bunu sonuna kadar savunacağız, savunmaya da hep birlikte devam edeceğiz." dedi.

"Davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz"

Davanın takipçisi olmaya devam edeceklerini anlatan Üstel, "Bizim inancımız bu oteli yaparken suç işleyenler mahkemeler huzurunda gerekli cezayı alana kadar biz bu davalarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu davalarımız inancımız odur ki en iyi şekilde sonuçlanacak ve artık bu davalar gibi başka bir doğal afetlerde yaşanmaması adına örnek bir dava olacak diye düşünüyoruz. O yüzden biz KKTC halkı olarak bu davanın peşindeyiz." dedi.

Üstel, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bu davaya KKTC büyük bir dayanışma içerisinde. Büyük bir birlik içerisinde bütün kesimler tek yürek halinde. Bugün Adıyaman'dan mahkeme salonunda davanın en iyi şekilde sonuçlanacağının inancını taşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güvenimiz sonsuzdur. En iyi şekilde neticeleneceğinin inancını taşıyorum."

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da sorumluların cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, KKTC'den sporcuların da aralarında yer aldığı 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Hotel'ine ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 3 Ocak'ta, ikinci duruşması 26 Nisan'da, üçüncü duruşması 12 Haziran'da dördüncü duruşması ise 22 Ekim'de yapılmıştı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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