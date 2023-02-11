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Kızılay'ın il il yemek dağıtım noktaları

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Kızılay'ın il il yemek dağıtım noktaları

Kızılay, depremden etkilenen 10 ilde farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla afetzedelere beslenme desteğini sürdürüyor.

Kızılay, depremden etkilenen 10 ilde farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla afetzedelere beslenme desteğini sürdürüyor.

Beslenme noktalarının tüm illerdeki dağılımını Kızılay'ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesi üzerinden depremzedelerin takip edebileceği belirtildi.

İl il yemek dağıtım noktaları şöyle;

Adana Dağıtım Noktaları:

İkram Aracı (Çukurova): Çukurova – Dermancan Hastanesi Yanı

Adıyaman Dağıtım Noktaları:

İkram Aracı (Merkez): Yenipınar Mahallesi Atatürk Caddesi Demokrasi Prk

Mobil Mutfak (Merkez): Merkez-Perre Mesleki ve Teknik Lisesi İçi

Sahra Mutfak (Merkez): Esentepe, 02040 Adıyaman Merkez

İkram Aracı (Gölbaşı): Cumh. Mah. İbni Sina Mesleki ve Tkn. Andl. Lisesi Gölbaşı

Mobil Fırın (Besni): Dumlupınar Ortaokulu Yanı

İkram Aracı (Merkez): Alitaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 144

Gaziantep Dağıtım Noktaları:

Aşevi (Şehitkamil): Onat Kutlar Mahallesi

Sahra Mutfak (Şehitkamil): Ali Yerli Kaya Anadolu Lisesi içi

İkram Aracı (Şehitkamil): İbrahimli Yüksek Bina

İkram Aracı (Şehitkamil): İbrahimli Opet Enkaz1

Sahra Mutfak (Şehitkamil): Onatkutlar Mah. Belediye Gıda Bankasının Altı

Sahra Mutfak (Şahinbey): Mavi Kent Toplu Konutları Bahçesi

Aşevi (Şehitkamil): Onat Kutlar Mahallesi Basra Uzay Çatılı Pazar Yeri Altı No: 1 ve 3

Sahra Mutfak (Nurdağı): Kurudere İlköğretim Okulu Bahçesi

İkram Aracı (Nurdağı): Nurdağı Hastanesi Önü

Sahra Mutfak (Nurdağı): Esenyurt Taziye Evi Yanı

Sahra Mutfak(Nurdağı): Arsan Mahallesi

Binek Araç(Şahinbey): Kriz Masası

Sahra Mutfak(İslahiye): Otogar içi

İkram Aracı(İslahiye): Tüvtürk Araç Muayene İstasyonu Önü

İkram Aracı(İslahiye): İslahiye Şehitlik Mezarlığı

Sahra Mutfak(İslahiye): İslahiye – Opet Parkı İçi

Sahra Mutfak(İslahiye): İslahiye – Emniyet Müdürlüğü Yanı

İkram Aracı(İslahiye): İslahiye Demokrasi Meydanı

İkram Aracı(Şehitkamil): Gaziantep Spor Hasan Doğan Tesisleri

Binek Araç(Şehitkamil): Enkaz Alanı

Diyarbakır Dağıtım Noktaları:

Aşevi(Sur) Dicle Üniversitesi Akaryakıt İstasyonun Arkası

İkram Aracı(Kayapınar): Dicle Üniversitesi İçi

Hatay Dağıtım Noktaları:

İkram Aracı( İskenderun ) Üniversite Girişi Camii Yanı

Mobil Mutfak(Antakya): Rönesans Rezidansın Alt Sokağı

Mobil Mutfak(Antakya): Özel Harekat Şube Müdürlüğü Önü

İkram Aracı( İskenderun ): Mustafa Kemal Mahallesi

Mobil Mutfak( İskenderun ): Maydanoz Kafe Önü

Aşevi( İskenderun ): Kızılay İskenderun Şube Pınarbaşı Cad. Eski İtfaiye Yanı no: 6 İskenderun

Mobil Mutfak(Kırıkhan): Ceylanlı Köyü

İkram Aracı(Kırıkhan): 1.Tabur Komutanlığı

İkram Aracı(İskenderun): İskenderun Millet Parkı

İkram Aracı(İskenderun): İskenderun Tic. ve San Odası Anadolu Lisesi

İkram Aracı(İskenderun): İskenderun Teknik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu

İkram Aracı(İskenderun): İskenderun Devlet Hastanesi (Yeni Hastane)

Dağıtım Aracı(İskenderun): İskenderun Devlet Hastanesi

İkram Aracı(İskenderun): İskenderun Kaymakamlık

Mobil Mutfak(İskenderun): Hatay İl Jandarma Komutanlığı

İkram Aracı(Hassa): Kapalı Spor Salonu

Mobil Mutfak(Hassa): Hassa Stadyum Yanı

Mobil Mutfak(Antakya): Vali Göbeğinde

Mobil Mutfak(Antakya): Vali Göbeği Parkı Yol Kenarı

İkram Aracı(Antakya): 600 Küme Evleri

İkram Aracı(Antakya): Serinyol-Orman Bölge Müd.

Mobil Mutfak(Antakya): İl Jandarma Komutanlığı İçerisinde

İkram Aracı(Antakya): Ekinci Mahallesi

Sahra Mutfak(Antakya): Üniversite Yemekhanesi kullanılıyor

İkram Aracı(Antakya) Antakya Şehir Hastanesi Önü

İkram Aracı(Antakya): Hatice Ana Camii

Kahramanmaraş Dağıtım Noktaları:

Mobil Mutfak(Onikişubat): Yaşar Pastanesinin Yanı/Merkez

İkram Aracı(Pazarcık): Türkoğlu Merkez-Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sahra Mutfak(Dulkadiroğulları): Sivricehüyük.

Sahra Mutfak(Dulkadiroğulları): Sivricehüyük.

İkram Aracı(Pazarcık): İmam Hatip Ortaokulu Önü

Sahra Mutfak(Pazarcık): İtfaiye Garaj İçinde

İkram Aracı(Pazarcık): Belediye Pazar Yeri

İkram Aracı(Pazarcık): Atatürk Parkı

İkram Aracı(Pazarcık): Stadyum Çadırkent

İkram Aracı(Pazarcık): Pazarcık Kaymakamlığı

İkram Aracı(Pazarcık): Pazarcık Hastane Önü

Binek Araç(Pazarcık): Pazarcık

Dağıtım Aracı(Onikişubat): Türkoğlu Kaymakamlığı Önü

İkram Aracı(Onikişubat): Kipaş Eğitim Kurumu Önü

İkram Aracı(Onikişubat): Geçici Barınma Merkezi

İkram Aracı(Onikişubat): Büyükşehir Belediye Önü

İkram Aracı(Onikişubat): Onikişubat Stadyumu

İkram Aracı(Onikişubat): Oniki Şubat Aşevi

Mobil Mutfak(Dulkadiroğulları): Müftülük Önü/Merkez

İkram Aracı(Pazarcık): Maraş Pazarcık Turuncu Köyü

İkram Aracı(Onikişubat): Kahramanmaraş Şube Önü

İkram Aracı(Onikişubat): Kahramanmaraş Şube Başkanlığı Önü

Mobil Fırın(Onikişubat): Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yanı

İkram Aracı (Dulkadiroğulları): Gezici olarak dağıtım yapılıyor

Mobil Mutfak(Elbistan): Emniyet Önü

İkram Aracı (Ekinözü): Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Önü

İkram Aracı(Dulkadiroğulları): Vali Saim Çotuk Spor Salonu)

Mobil Mutfak(Dulkadiroğulları)Geçici Sığınma Merkez İçi

İkram Aracı(Dulkadiroğulları): Fuar Merkezi

Mobil Mutfak(Pazarcık): Cumhuriyet Ortaokulu

Mobil Mutfak(Onikişubat): Belediye Yanı

Mobil Mutfak(Onikişubat): Kapalı Spor Salonu

İkram Aracı(Onikişubat): 12 Şubat Stadyumu

Mobil Mutfak(Onikişubat): Ayşe Gümüşer İlköğretim Okulu

Kilis Dağıtım Noktaları:

Binek Araç(Merkez): Bozkaya Köyü

Malatya Dağıtım Noktaları:

İkram Aracı(Yeşilyurt): Yıldız Büfe

Sahra Mutfak(Yeşilyurt): İnönü Üniversitesi İçi

Mobil Mutfak(Yeşilyurt): Motaş Garaj Önü

İkram Aracı(Yeşilyurt): Sidelya Park Düğün Salonu

Sahra Mutfak(Yeşilyurt): Otogar Arkası Mutaş Trambüs İletmesi İçi

İkram Aracı(Yeşilyurt): Merkez- Büyükşehir Belediyesi Önü

İkram Aracı(Battalgazi): Akıncı Yurdu

İkram Aracı(Battalgazi): Valilik Yanı Yaşlılar Parkı

İkram Aracı(Battalgazi): Belediye Başkanlığı Önü

İkram Aracı(Battalgazi): Battalgazi Hastanesi Önü

Osmaniye Dağıtım Noktaları:

İkram Aracı(Düziçi): Osmaniye Düziçi İlçesi

İkram Aracı(Bahçe): Osmaniye Bahçe-Spor Salonu

Mobil Mutfak(Merkez): Cumartesi Pazarı İçi

İkram Aracı(Merkez): Amazon Soğuk Hava Deposu Önü

Mobil Mutfak(Merkez): Masal Parkı

Sahra Mutfak(Merkez): Masal Parkı içi

İkram Aracı(Merkez): Masal Park

İkram Aracı(Düziçi): Sosyal ve Dayanışma Vakfı Önü

Şanlıurfa Dağıtım Noktaları:

Binek Araç(Karaköprü): Kriz Masası

İkram Aracı(Karaköprü): Haliliye Şubesi Önü

Adana Dağıtım Noktaları:

İkram Aracı (Çukurova): Çukurova-Dermancan Hastanesi Yanı


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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