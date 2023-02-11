Kızılay'ın il il yemek dağıtım noktaları Güncel Haberler Kızılay, depremden etkilenen 10 ilde farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla afetzedelere beslenme desteğini sürdürüyor. Kızılay, depremden etkilenen 10 ilde farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla afetzedelere beslenme desteğini sürdürüyor. Beslenme noktalarının tüm illerdeki dağılımını Kızılay'ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesi üzerinden depremzedelerin takip edebileceği belirtildi. İl il yemek dağıtım noktaları şöyle; Adana Dağıtım Noktaları: İkram Aracı (Çukurova): Çukurova – Dermancan Hastanesi Yanı Adıyaman Dağıtım Noktaları: İkram Aracı (Merkez): Yenipınar Mahallesi Atatürk Caddesi Demokrasi Prk Mobil Mutfak (Merkez): Merkez-Perre Mesleki ve Teknik Lisesi İçi Sahra Mutfak (Merkez): Esentepe, 02040 Adıyaman Merkez İkram Aracı (Gölbaşı): Cumh. Mah. İbni Sina Mesleki ve Tkn. Andl. Lisesi Gölbaşı Mobil Fırın (Besni): Dumlupınar Ortaokulu Yanı İkram Aracı (Merkez): Alitaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 144 Gaziantep Dağıtım Noktaları: Aşevi (Şehitkamil): Onat Kutlar Mahallesi Sahra Mutfak (Şehitkamil): Ali Yerli Kaya Anadolu Lisesi içi İkram Aracı (Şehitkamil): İbrahimli Yüksek Bina İkram Aracı (Şehitkamil): İbrahimli Opet Enkaz1 Sahra Mutfak (Şehitkamil): Onatkutlar Mah. Belediye Gıda Bankasının Altı Sahra Mutfak (Şahinbey): Mavi Kent Toplu Konutları Bahçesi Aşevi (Şehitkamil): Onat Kutlar Mahallesi Basra Uzay Çatılı Pazar Yeri Altı No: 1 ve 3 Sahra Mutfak (Nurdağı): Kurudere İlköğretim Okulu Bahçesi İkram Aracı (Nurdağı): Nurdağı Hastanesi Önü Sahra Mutfak (Nurdağı): Esenyurt Taziye Evi Yanı Sahra Mutfak(Nurdağı): Arsan Mahallesi Binek Araç(Şahinbey): Kriz Masası Sahra Mutfak(İslahiye): Otogar içi İkram Aracı(İslahiye): Tüvtürk Araç Muayene İstasyonu Önü İkram Aracı(İslahiye): İslahiye Şehitlik Mezarlığı Sahra Mutfak(İslahiye): İslahiye – Opet Parkı İçi Sahra Mutfak(İslahiye): İslahiye – Emniyet Müdürlüğü Yanı İkram Aracı(İslahiye): İslahiye Demokrasi Meydanı İkram Aracı(Şehitkamil): Gaziantep Spor Hasan Doğan Tesisleri Binek Araç(Şehitkamil): Enkaz Alanı Diyarbakır Dağıtım Noktaları: Aşevi(Sur) Dicle Üniversitesi Akaryakıt İstasyonun Arkası İkram Aracı(Kayapınar): Dicle Üniversitesi İçi Hatay Dağıtım Noktaları: İkram Aracı( İskenderun ) Üniversite Girişi Camii Yanı Mobil Mutfak(Antakya): Rönesans Rezidansın Alt Sokağı Mobil Mutfak(Antakya): Özel Harekat Şube Müdürlüğü Önü İkram Aracı( İskenderun ): Mustafa Kemal Mahallesi Mobil Mutfak( İskenderun ): Maydanoz Kafe Önü Aşevi( İskenderun ): Kızılay İskenderun Şube Pınarbaşı Cad. Eski İtfaiye Yanı no: 6 İskenderun Mobil Mutfak(Kırıkhan): Ceylanlı Köyü İkram Aracı(Kırıkhan): 1.Tabur Komutanlığı İkram Aracı(İskenderun): İskenderun Millet Parkı İkram Aracı(İskenderun): İskenderun Tic. ve San Odası Anadolu Lisesi İkram Aracı(İskenderun): İskenderun Teknik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu İkram Aracı(İskenderun): İskenderun Devlet Hastanesi (Yeni Hastane) Dağıtım Aracı(İskenderun): İskenderun Devlet Hastanesi İkram Aracı(İskenderun): İskenderun Kaymakamlık Mobil Mutfak(İskenderun): Hatay İl Jandarma Komutanlığı İkram Aracı(Hassa): Kapalı Spor Salonu Mobil Mutfak(Hassa): Hassa Stadyum Yanı Mobil Mutfak(Antakya): Vali Göbeğinde Mobil Mutfak(Antakya): Vali Göbeği Parkı Yol Kenarı İkram Aracı(Antakya): 600 Küme Evleri İkram Aracı(Antakya): Serinyol-Orman Bölge Müd. Mobil Mutfak(Antakya): İl Jandarma Komutanlığı İçerisinde İkram Aracı(Antakya): Ekinci Mahallesi Sahra Mutfak(Antakya): Üniversite Yemekhanesi kullanılıyor İkram Aracı(Antakya) Antakya Şehir Hastanesi Önü İkram Aracı(Antakya): Hatice Ana Camii Kahramanmaraş Dağıtım Noktaları: Mobil Mutfak(Onikişubat): Yaşar Pastanesinin Yanı/Merkez İkram Aracı(Pazarcık): Türkoğlu Merkez-Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sahra Mutfak(Dulkadiroğulları): Sivricehüyük. Sahra Mutfak(Dulkadiroğulları): Sivricehüyük. İkram Aracı(Pazarcık): İmam Hatip Ortaokulu Önü Sahra Mutfak(Pazarcık): İtfaiye Garaj İçinde İkram Aracı(Pazarcık): Belediye Pazar Yeri İkram Aracı(Pazarcık): Atatürk Parkı İkram Aracı(Pazarcık): Stadyum Çadırkent İkram Aracı(Pazarcık): Pazarcık Kaymakamlığı İkram Aracı(Pazarcık): Pazarcık Hastane Önü Binek Araç(Pazarcık): Pazarcık Dağıtım Aracı(Onikişubat): Türkoğlu Kaymakamlığı Önü İkram Aracı(Onikişubat): Kipaş Eğitim Kurumu Önü İkram Aracı(Onikişubat): Geçici Barınma Merkezi İkram Aracı(Onikişubat): Büyükşehir Belediye Önü İkram Aracı(Onikişubat): Onikişubat Stadyumu İkram Aracı(Onikişubat): Oniki Şubat Aşevi Mobil Mutfak(Dulkadiroğulları): Müftülük Önü/Merkez İkram Aracı(Pazarcık): Maraş Pazarcık Turuncu Köyü İkram Aracı(Onikişubat): Kahramanmaraş Şube Önü İkram Aracı(Onikişubat): Kahramanmaraş Şube Başkanlığı Önü Mobil Fırın(Onikişubat): Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yanı İkram Aracı (Dulkadiroğulları): Gezici olarak dağıtım yapılıyor Mobil Mutfak(Elbistan): Emniyet Önü İkram Aracı (Ekinözü): Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Önü İkram Aracı(Dulkadiroğulları): Vali Saim Çotuk Spor Salonu) Mobil Mutfak(Dulkadiroğulları)Geçici Sığınma Merkez İçi İkram Aracı(Dulkadiroğulları): Fuar Merkezi Mobil Mutfak(Pazarcık): Cumhuriyet Ortaokulu Mobil Mutfak(Onikişubat): Belediye Yanı Mobil Mutfak(Onikişubat): Kapalı Spor Salonu İkram Aracı(Onikişubat): 12 Şubat Stadyumu Mobil Mutfak(Onikişubat): Ayşe Gümüşer İlköğretim Okulu Kilis Dağıtım Noktaları: Binek Araç(Merkez): Bozkaya Köyü Malatya Dağıtım Noktaları: İkram Aracı(Yeşilyurt): Yıldız Büfe Sahra Mutfak(Yeşilyurt): İnönü Üniversitesi İçi Mobil Mutfak(Yeşilyurt): Motaş Garaj Önü İkram Aracı(Yeşilyurt): Sidelya Park Düğün Salonu Sahra Mutfak(Yeşilyurt): Otogar Arkası Mutaş Trambüs İletmesi İçi İkram Aracı(Yeşilyurt): Merkez- Büyükşehir Belediyesi Önü İkram Aracı(Battalgazi): Akıncı Yurdu İkram Aracı(Battalgazi): Valilik Yanı Yaşlılar Parkı İkram Aracı(Battalgazi): Belediye Başkanlığı Önü İkram Aracı(Battalgazi): Battalgazi Hastanesi Önü Osmaniye Dağıtım Noktaları: İkram Aracı(Düziçi): Osmaniye Düziçi İlçesi İkram Aracı(Bahçe): Osmaniye Bahçe-Spor Salonu Mobil Mutfak(Merkez): Cumartesi Pazarı İçi İkram Aracı(Merkez): Amazon Soğuk Hava Deposu Önü Mobil Mutfak(Merkez): Masal Parkı Sahra Mutfak(Merkez): Masal Parkı içi İkram Aracı(Merkez): Masal Park İkram Aracı(Düziçi): Sosyal ve Dayanışma Vakfı Önü Şanlıurfa Dağıtım Noktaları: Binek Araç(Karaköprü): Kriz Masası İkram Aracı(Karaköprü): Haliliye Şubesi Önü Adana Dağıtım Noktaları: İkram Aracı (Çukurova): Çukurova-Dermancan Hastanesi Yanı Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İskenderun Tragger Kızılay Güncel Haberler

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