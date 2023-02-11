Kızılay'ın il il yemek dağıtım noktaları
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Kızılay, depremden etkilenen 10 ilde farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla afetzedelere beslenme desteğini sürdürüyor.
Kızılay, depremden etkilenen 10 ilde farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla afetzedelere beslenme desteğini sürdürüyor.
Beslenme noktalarının tüm illerdeki dağılımını Kızılay'ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesi üzerinden depremzedelerin takip edebileceği belirtildi.
İl il yemek dağıtım noktaları şöyle;
Adana Dağıtım Noktaları:
İkram Aracı (Çukurova): Çukurova – Dermancan Hastanesi Yanı
Adıyaman Dağıtım Noktaları:
İkram Aracı (Merkez): Yenipınar Mahallesi Atatürk Caddesi Demokrasi Prk
Mobil Mutfak (Merkez): Merkez-Perre Mesleki ve Teknik Lisesi İçi
Sahra Mutfak (Merkez): Esentepe, 02040 Adıyaman Merkez
İkram Aracı (Gölbaşı): Cumh. Mah. İbni Sina Mesleki ve Tkn. Andl. Lisesi Gölbaşı
Mobil Fırın (Besni): Dumlupınar Ortaokulu Yanı
İkram Aracı (Merkez): Alitaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 144
Gaziantep Dağıtım Noktaları:
Aşevi (Şehitkamil): Onat Kutlar Mahallesi
Sahra Mutfak (Şehitkamil): Ali Yerli Kaya Anadolu Lisesi içi
İkram Aracı (Şehitkamil): İbrahimli Yüksek Bina
İkram Aracı (Şehitkamil): İbrahimli Opet Enkaz1
Sahra Mutfak (Şehitkamil): Onatkutlar Mah. Belediye Gıda Bankasının Altı
Sahra Mutfak (Şahinbey): Mavi Kent Toplu Konutları Bahçesi
Aşevi (Şehitkamil): Onat Kutlar Mahallesi Basra Uzay Çatılı Pazar Yeri Altı No: 1 ve 3
Sahra Mutfak (Nurdağı): Kurudere İlköğretim Okulu Bahçesi
İkram Aracı (Nurdağı): Nurdağı Hastanesi Önü
Sahra Mutfak (Nurdağı): Esenyurt Taziye Evi Yanı
Sahra Mutfak(Nurdağı): Arsan Mahallesi
Binek Araç(Şahinbey): Kriz Masası
Sahra Mutfak(İslahiye): Otogar içi
İkram Aracı(İslahiye): Tüvtürk Araç Muayene İstasyonu Önü
İkram Aracı(İslahiye): İslahiye Şehitlik Mezarlığı
Sahra Mutfak(İslahiye): İslahiye – Opet Parkı İçi
Sahra Mutfak(İslahiye): İslahiye – Emniyet Müdürlüğü Yanı
İkram Aracı(İslahiye): İslahiye Demokrasi Meydanı
İkram Aracı(Şehitkamil): Gaziantep Spor Hasan Doğan Tesisleri
Binek Araç(Şehitkamil): Enkaz Alanı
Diyarbakır Dağıtım Noktaları:
Aşevi(Sur) Dicle Üniversitesi Akaryakıt İstasyonun Arkası
İkram Aracı(Kayapınar): Dicle Üniversitesi İçi
Hatay Dağıtım Noktaları:
İkram Aracı( İskenderun ) Üniversite Girişi Camii Yanı
Mobil Mutfak(Antakya): Rönesans Rezidansın Alt Sokağı
Mobil Mutfak(Antakya): Özel Harekat Şube Müdürlüğü Önü
İkram Aracı( İskenderun ): Mustafa Kemal Mahallesi
Mobil Mutfak( İskenderun ): Maydanoz Kafe Önü
Aşevi( İskenderun ): Kızılay İskenderun Şube Pınarbaşı Cad. Eski İtfaiye Yanı no: 6 İskenderun
Mobil Mutfak(Kırıkhan): Ceylanlı Köyü
İkram Aracı(Kırıkhan): 1.Tabur Komutanlığı
İkram Aracı(İskenderun): İskenderun Millet Parkı
İkram Aracı(İskenderun): İskenderun Tic. ve San Odası Anadolu Lisesi
İkram Aracı(İskenderun): İskenderun Teknik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu
İkram Aracı(İskenderun): İskenderun Devlet Hastanesi (Yeni Hastane)
Dağıtım Aracı(İskenderun): İskenderun Devlet Hastanesi
İkram Aracı(İskenderun): İskenderun Kaymakamlık
Mobil Mutfak(İskenderun): Hatay İl Jandarma Komutanlığı
İkram Aracı(Hassa): Kapalı Spor Salonu
Mobil Mutfak(Hassa): Hassa Stadyum Yanı
Mobil Mutfak(Antakya): Vali Göbeğinde
Mobil Mutfak(Antakya): Vali Göbeği Parkı Yol Kenarı
İkram Aracı(Antakya): 600 Küme Evleri
İkram Aracı(Antakya): Serinyol-Orman Bölge Müd.
Mobil Mutfak(Antakya): İl Jandarma Komutanlığı İçerisinde
İkram Aracı(Antakya): Ekinci Mahallesi
Sahra Mutfak(Antakya): Üniversite Yemekhanesi kullanılıyor
İkram Aracı(Antakya) Antakya Şehir Hastanesi Önü
İkram Aracı(Antakya): Hatice Ana Camii
Kahramanmaraş Dağıtım Noktaları:
Mobil Mutfak(Onikişubat): Yaşar Pastanesinin Yanı/Merkez
İkram Aracı(Pazarcık): Türkoğlu Merkez-Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sahra Mutfak(Dulkadiroğulları): Sivricehüyük.
Sahra Mutfak(Dulkadiroğulları): Sivricehüyük.
İkram Aracı(Pazarcık): İmam Hatip Ortaokulu Önü
Sahra Mutfak(Pazarcık): İtfaiye Garaj İçinde
İkram Aracı(Pazarcık): Belediye Pazar Yeri
İkram Aracı(Pazarcık): Atatürk Parkı
İkram Aracı(Pazarcık): Stadyum Çadırkent
İkram Aracı(Pazarcık): Pazarcık Kaymakamlığı
İkram Aracı(Pazarcık): Pazarcık Hastane Önü
Binek Araç(Pazarcık): Pazarcık
Dağıtım Aracı(Onikişubat): Türkoğlu Kaymakamlığı Önü
İkram Aracı(Onikişubat): Kipaş Eğitim Kurumu Önü
İkram Aracı(Onikişubat): Geçici Barınma Merkezi
İkram Aracı(Onikişubat): Büyükşehir Belediye Önü
İkram Aracı(Onikişubat): Onikişubat Stadyumu
İkram Aracı(Onikişubat): Oniki Şubat Aşevi
Mobil Mutfak(Dulkadiroğulları): Müftülük Önü/Merkez
İkram Aracı(Pazarcık): Maraş Pazarcık Turuncu Köyü
İkram Aracı(Onikişubat): Kahramanmaraş Şube Önü
İkram Aracı(Onikişubat): Kahramanmaraş Şube Başkanlığı Önü
Mobil Fırın(Onikişubat): Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yanı
İkram Aracı (Dulkadiroğulları): Gezici olarak dağıtım yapılıyor
Mobil Mutfak(Elbistan): Emniyet Önü
İkram Aracı (Ekinözü): Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Önü
İkram Aracı(Dulkadiroğulları): Vali Saim Çotuk Spor Salonu)
Mobil Mutfak(Dulkadiroğulları)Geçici Sığınma Merkez İçi
İkram Aracı(Dulkadiroğulları): Fuar Merkezi
Mobil Mutfak(Pazarcık): Cumhuriyet Ortaokulu
Mobil Mutfak(Onikişubat): Belediye Yanı
Mobil Mutfak(Onikişubat): Kapalı Spor Salonu
İkram Aracı(Onikişubat): 12 Şubat Stadyumu
Mobil Mutfak(Onikişubat): Ayşe Gümüşer İlköğretim Okulu
Kilis Dağıtım Noktaları:
Binek Araç(Merkez): Bozkaya Köyü
Malatya Dağıtım Noktaları:
İkram Aracı(Yeşilyurt): Yıldız Büfe
Sahra Mutfak(Yeşilyurt): İnönü Üniversitesi İçi
Mobil Mutfak(Yeşilyurt): Motaş Garaj Önü
İkram Aracı(Yeşilyurt): Sidelya Park Düğün Salonu
Sahra Mutfak(Yeşilyurt): Otogar Arkası Mutaş Trambüs İletmesi İçi
İkram Aracı(Yeşilyurt): Merkez- Büyükşehir Belediyesi Önü
İkram Aracı(Battalgazi): Akıncı Yurdu
İkram Aracı(Battalgazi): Valilik Yanı Yaşlılar Parkı
İkram Aracı(Battalgazi): Belediye Başkanlığı Önü
İkram Aracı(Battalgazi): Battalgazi Hastanesi Önü
Osmaniye Dağıtım Noktaları:
İkram Aracı(Düziçi): Osmaniye Düziçi İlçesi
İkram Aracı(Bahçe): Osmaniye Bahçe-Spor Salonu
Mobil Mutfak(Merkez): Cumartesi Pazarı İçi
İkram Aracı(Merkez): Amazon Soğuk Hava Deposu Önü
Mobil Mutfak(Merkez): Masal Parkı
Sahra Mutfak(Merkez): Masal Parkı içi
İkram Aracı(Merkez): Masal Park
İkram Aracı(Düziçi): Sosyal ve Dayanışma Vakfı Önü
Şanlıurfa Dağıtım Noktaları:
Binek Araç(Karaköprü): Kriz Masası
İkram Aracı(Karaköprü): Haliliye Şubesi Önü
Adana Dağıtım Noktaları:
İkram Aracı (Çukurova): Çukurova-Dermancan Hastanesi Yanı