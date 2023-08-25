Kırtasiye alışverişlerinde 'tasarruf' dönemi; ucuz kalem, ince defter

Gökçe KARAKÖSE, Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, Okulların açılmasına sayılı günler kala velilerin de kırtasiye alışverişi telaşı başladı. Uygun alışveriş yapabilmek için Fatih Tahtakale'ye gelenler umduğunu bulamadı. Esnaf ürünlere yüzde 60'a yakın zam geldiğine dikkat çekerken velilerin de ucuz ürünlere yöneldiğini söyledi. Kırtasiye ürünlerinin kendilerini zorladığını belirten 2 çocuk babası Mahmut Yıldırım, bu nedenle kalemin ucuzunu, defterin incesini aldıklarını belirterek, "Her şeyin artık kalitesini geçtik ucuzu neyse, neyi tasarruflu alabiliriz, neyi kısabiliriz derdine düştük" dedi

2023- 2024 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. 11 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılında, okula ilk kez gidecek öğrenciler için de ders zili 4 Eylül'de çalacak. Öğrencileri okula başlamanın heyecanı sararken, velileri de alışveriş telaşı sardı. Eksik okul malzemelerini tamamlamak isteyen veliler, uygun alışveriş yapabilmek için Fatih'teki Tahtakale'nin yolunu tuttu. Anne ve babalar çanta, defter, kalem kutusu, suluk gibi okul malzemeleri için kırtasiyeleri dolaşarak uygun fiyatlı ürün aradı.

Esnaf geçen yıla oranla kırtasiye ürünlerinde yüzde 50 ila 60 arasında zam olduğunu söylerken, veliler ise neredeyse yüzde 100'e varan zamla karşılaştıklarını iddia etti. Kırtasiye ürünleri satan Ferruh Büyükoğlu, "Veliler artık tasarruflu davranıyor. Daha ucuz kalem alıyorlar, daha ucuz silgi alıyorlar. Daha ince defter almaya bakıyorlar" diye konuştu. Tahtakale'de okul çantaları 500 liradan başlayıp 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Beslenme çantaları il sulukların fiyatları ise, 35-40 liradan başlayıp 250-300 lira arasında. En ucuz kalem 2 buçuk liradan satılırken, en ucuz defter ise, 25 lira.

"ÇANTA HARİÇ BİRKAÇ ŞEY ALDIK 600 LİRA"

Gebze'den Tahtakale'ye alışveriş yapmaya gelen 2 çocuk babası Mahmut Yıldırım, "Çocuklarımdan bir tanesi birinci sınıfa başlayacak. Diğeri 3. sınıfa gidiyor. Gebze'den geliyoruz. Orada fiyatlar bize biraz pahalı geldi ama burada da aynı. Değişen birşey yok. Bu işin içinden nasıl çıkacağız bilmiyoruz. Geçen seneki kıyaslamama göre hemen hemen yüzde 100 artış var. Geçen sene 100 liraya aldığımız çantayı şu an sorduğumuzda en ucuz fiyat 350 denildi. Masraflar artıyor, hayat pahalı. Ufak bir defter soruyorum 25-30 lira diyorlar. Burada esnafa da hak veriyorum. Gıdada da, giyimde de, herşeyin artık kalitesini geçtik ucuzu neyse, bütçemize göre, cebimize göre neyi alabiliriz, neyi daha tasarruflu alabiliriz, neyi kısabiliriz derdine düştük" dedi.

Anadolu Yakası'ndan alışverişe gelen Şükrü Memiş ise, "Çanta hariç, birkaç şey aldık 600 lira. 5 tane defter, 3 tane kalem, 1 silgi, 1 flüt, 10 tane kaplık, uç. 5 yıl önce ben de kırtasiyeciydim, bu kadar ürünü 40 liraya verirdik o zaman. Şu an 600 lira. Geçen sene bunun 3'te 1'ini harcamıştık. Artık kısacak bir şey kalmadı, her şeyden kısıyoruz. Anadolu Yakası'nda defter 40 lira, burada 25 lira" ifadelerini kullandı.

"DAHA UCUZ SİLGİ DAHA İNCE DEFTER ALIYORLAR"

Toptan kırtasiye ürünleri satan Ferruh Büyükoğlu, "Yoğunluk daha yeni yeni başladı. Herkes okulların açılmasını bekliyor. Fiyatlarda en aşağı yüzde 40'a yakın zam var. Ucuz mallar da var, iyi kaliteli de var. Kurşun kalem iyi marka alırsanız 5 lira, 7 buçuk lira. 2 buçuk liraya da var. En ucuzu 2 buçuk lira. En pahalısı 10 lira. Uçlu kalemler de 15 liradan başlıyor 250 liraya kadar var. Bunlar toptan fiyatları. Perakende de yüzde 50 en aşağı koyacaklardır. Kalem kutuları da 30 liradan başlıyor, 150 liraya gidiyor. Beslenme çantaları da 60-70 lira. Okul çantaları 150 lirayla 500 lira arası değişiyor. Veliler artık tasarruflu davranıyor. Daha ucuz kalem alıyorlar, daha ucuz silgi alıyorlar. Daha ince defter almaya bakıyorlar" ifadelerini kullandı.

"EN ÇOK ARTIŞ OKUL ÇANTASINDA"

Kırtasiyeci Yağız Aslan ise, "Normalde bu zamanlar buralar çok kalabalık olurdu. Bu sene acayip ilerliyor, demek ki herkes son gün yüklenecek. Biz de bekliyoruz. Fiyatlarda durum geçen seneye kıyasla yüzde 50 yüzde 60 oranında bir artış var. Okul çantaları bu sene güzel bir çanta için 500, 600 lira bandından başlıyor. Daha yukarılara marka model olarak değişebiliyor. 2 bin 2 bin 500 lirayı bulabiliyor. Klasik okul ürünleri kuru boya, sulu boya, pastel boya 35 - 40 liradan başlayıp 60-70 liraya, modeline göre 150-200 liraya kadar çıkabiliyor. Beslenme çantaları ve suluklar 35-40 liradan başlayıp 150-200 yerine göre 250-300 liraya doğru değişebiliyor. Kurşun kalemler ortalama 2 buçuk 3 liradan başlayıp 7 buçuk 8 liralara kadar gidiyor. Silgiler de 2 buçuk liradan başlayıp 15 liralara kadar gidiyor. Onlarda çok büyük bir artış yok. Herşey de artış var ama onlarda çok yok. En çok okul çantası grubunda artış var. Kumaş grubunda çok artış var. Alıcı kendi kesesine dikkat ediyor. Eskiden herkes kaliteliyi almaya çalışıyordu ama artık fiyatlar malum, şartlar malum. Herkes kendi kesesine ne uyuyorsa ona yöneliyor. Artık kaliteye çok bakılmıyor. Biraz daha tasarruf dönemi herkes açısından" diye konuştu.

Kırtasiyeci Barış Kutupoğlu ise, "Enflasyonun yüksek olduğu her yerde kırtasiye ürünleri de yüksek. Bir seneden bu yana nereden baksanız fiyatlar 1'e 1 yüksek. Orijinal çantalar 700-800 liradan aşağı başlamaz. İmitasyon çanta da almasınlar. Defterlerde de durum aynı. Kağıt ürünlerinde artış 1'e 1. Telli defter olarak bakarsak 25-30 liranın aşağısında telli defter yok. Belki gramajları düşük olanlar fiyat olarak düşük olabilir. Ortalama fiyatları belli bunlar zaten Euro ile fiyatlanan şeyler. Kalemlerde eli ayağı düzgün olanlardan bakarsak 40-50 lira arasında düzine fiyatı değişiyor. Adet fiyatı da 3 buçuk 4'ün aşağısında yok" ifadelerini kullandı.