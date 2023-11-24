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Kırşehir polisinden uyuşturucu satıcılarına darbe

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Kırşehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Kırşehir polisinden uyuşturucu satıcılarına darbe

Eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda hava aracı (drone) ve narkotik madde arama köpekleri de kullanıldı. Çok sayıda emniyet personelinin katıldığı operasyonda eş zamanlı olarak şüpheli şahıslara ait ikamet, işyeri ve araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda ; 360 sentetik ecza, 97 gram çeşitli uyuşturucu madde, 1 adet hap, 2 tüfek, 57 fişek, 1 tabanca, 1 şarjör, 1 tabanca fişeği ile 3 cam aparat ele geçirildi.

15 kişinin yakalandığı operasyonda adli mercilere sevk edilen İ.K, S.H., M.Ö., Y.Y., A.K., S.K., O.K., D.Ş. ve S.K. tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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