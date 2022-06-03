Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler

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Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kırşehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 2'si muvazzaf 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 2'si muvazzaf 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Kırşehir, Hatay ve Hakkari'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Muvazzaf askerlerden K.C. Hakkari'de, M.G. Hatay'da, eski askeri okul öğrencisi M.T. ile G.A. Kırşehir'de gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

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