Kırşehir haberleri! Kırşehir'de deprem tatbikatı yapıldı

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Kırşehir'de deprem tatbikatı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, TAMP kapsamında 2022 yerel düzey saha ve masa başı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Gölhisar Mahallesi'ndeki eski Ziraat Fakültesi binasında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 5,8 şiddetinde meydana gelen depremde hasar gören bir binada arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İcra edilen tatbikatta deprem sonrası göçük altında kalan vatandaşların bulunması, yaralıların enkaz altından çıkarılması, yüksekten tahliye, mahsur kalan vatandaşlara ulaşılarak kurtarılması, afet ve acil durum toplanma alanına yönlendirme, geçici barınma merkezi kurulumu gibi bir çok konu işlendi.

Herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlanan tatbikatı izleyen Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, afetlerde can ve mal kayıplarının önlenmesi için tatbikatların son derece önemli olduğunu aktardı.

Toplam 23 çalışma grubunun katılımı ile hazırlanan deprem tatbikatına, resmi kurumlar, özel ve sivil toplum kuruluşları ile AFAD gönüllüleri katıldı.