Kırşehir'de şehit ailelerine yönelik "Şehide Dua Emanetine Vefa" projesi hazırlandı

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, "Şehide Dua Emanetine Vefa" isimli 6. projelerini başlattıklarını söyledi.

Kılıçaslan, dernek binasında düzenlenen proje tanıtım toplantısında, şehit ailelerine manevi desteklerini göstermeyi, birlik ve beraberliği sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Daha önce "Unutulmayacak Vatan Evlatları", "Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz", "Şehit Aileleri ve Gönüllüler", "Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar", "Cennet Vatanın Kutsal Emanetleri" adıyla 5 proje gerçekleştirdiklerini, şimdi de "Şehide Dua Emanetine Vefa" projesini başlattıklarını aktaran Kılıçaslan, 1 Kasım-15 Aralık arasında çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.

Şehit ailelerine her zaman destek olacaklarını vurgulayan Kılıçaslan, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında ilk olarak ailelerimizi ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı takdim edeceğiz. Ayrıca anı olarak saklayacakları şehitlerimizin halıya dokunmuş fotoğraflarını da hediye edeceğiz. Şehit ailelerimizle termal kaplıcada, piknikte ve mevlit programlarında bir araya geleceğiz. Hem şehitlerimizi yad edecek hem de şehit ailelerimizle birlik beraberlik sağlayacağız. Dernek olarak şehit ailelerimizin her daim dualarında olma ümidiyle projelerimizde bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz."

Proje tanıtım toplantısına, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Cemalettin Duran ve şehit aileleri katıldı.