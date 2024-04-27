Kırşehir'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, iki araç çarpıştı. Kazada bir sürücü ile eşi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Yaralı sürücü ise hastanede tedavi altına alındı.
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü ile eşi öldü, 1 kişi de yaralandı.
B.Ö. idaresindeki 40 NC 278 plakalı otomobil, Çiçekdağı-Yerköy kara yolunda M.Ç'nin kullandığı 06 DOE 049 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, B.Ö. ile yanındaki eşi M.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan diğer sürücü M.Ç. ise Çiçekdağı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.