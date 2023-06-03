Kırklareli ve Tekirdağ'da Hırsızlık Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı
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Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, çalınan motosikletleri buldu ve sahiplerine teslim etti.
Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde aynı gün park halindeki 4 motosikletin çalınması üzerine çalışma yaptı.
Ekipler hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.
Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Çalınan motosikletler bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel