Kırklareli ve Tekirdağ'da Hırsızlık Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı

Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, çalınan motosikletleri buldu ve sahiplerine teslim etti.