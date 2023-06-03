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Kırklareli ve Tekirdağ'da Hırsızlık Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı

Kırklareli ve Tekirdağ'da Hırsızlık Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı

Güncel Haberler

Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, çalınan motosikletleri buldu ve sahiplerine teslim etti.

Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde aynı gün park halindeki 4 motosikletin çalınması üzerine çalışma yaptı.

Ekipler hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Çalınan motosikletler bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli Tekirdağ Jandarma JASAT Güncel Haberler

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