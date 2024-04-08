Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Polis Teşkilatının 179. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında Türk Polis Teşkilatının 179 yıllık köklü geçmişiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Kurulduğu günden itibaren, hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin devamını kendine ilke edinen Türk Polis Teşkilatının 179 yılın bilgi ve tecrübesiyle bugün çok daha güçlü olduğunu ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Emniyet teşkilatımız, kendisini sürekli yenileyen, gelişen teknolojileri en iyi şekilde kullanan, yüksek disiplin anlayışına sahip personeli ve modern donanımıyla ülkemizin göz bebeği kurumlarından biridir. Türk Polis Teşkilatı, terörle mücadele, devletimizin bütünlüğüne yönelen her türlü tehdit ve tehlikelere karşı kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması gibi görevlerde büyük başarılara imza atarak, bağrından çıktığı aziz milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır' ifadesiyle, polisimizin ne büyük bir öneme haiz olduğunu vurgulamıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünde, görevi başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. İlimizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki üstün gayret ve başarılarından dolayı her kademedeki bütün amir ve memurlarımızı tebrik ediyorum."