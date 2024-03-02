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Kırklareli Valisi Birol Ekici Deprem Haftası için Mesaj Yayımladı

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Deprem Haftası dolayısıyla depremlere karşı vatandaşların hazırlıklı ve bilinçli olması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu hatırlatan Ekici, deprem eğitimlerine önem verdiklerini vurguladı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Deprem Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında depremlere karşı tüm vatandaşların hazırlıklı ve bilinçli olması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Başta deprem olmak üzere diğer afetlere karşı hazırlıklı olmak, toplumun bilinç düzeyini yüksek tutmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum ve tüm bireylerin en önemli görevlerindendir. Bu nedenle deprem eğitimlerine önem veriyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Deprem Haftası Birol Ekici Türkiye Sağlık Güncel Haberler

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