Kırklareli'nde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı
Kırklareli'nde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler Demirköy ilçesinde adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün, şüphelilere ait 9 adrese düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 60 tabanca fişeği, hançer, 10 cep telefonu ile 45 bin 160 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilmiş, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Çöp konteynırında çıkan yangın söndürüldü
Lüleburgaz ilçesinde çöp konteynırında çıkan yangın söndürüldü.
Murat Hüdavendigar Caddesi'nde çöp konteynerinden duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.