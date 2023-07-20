Kırklareli'nde ormanlık alanlarda denetim yapıldı
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Kırklareli Valiliği tarafından, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasının ardından denetimler gerçekleştirildi. Pınarhisar ilçe jandarma komutanlığı ve orman işletme şefliği ekipleri, mesire alanlarını kontrol etti.
Kırklareli'nde ormanlık alanlarda denetim yapıldı.
Kırklareli Valiliğince, kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 10 Haziran-30 Eylül tarihlerinde yasaklanmasının ardından denetimler sürüyor.
Yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem nedeniyle Kırklareli, Pınarhisar, Demirköy ile Vize orman işletme müdürlükleri koordinesinde orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilave tedbirler alınarak kent genelindeki ormanlık alanlara girişler 4 ay süre ile yasaklanmıştı.
Tedbirler kapsamında Pınarhisar ilçe jandarma komutanlığı ile orman işletme şefliği ekipleri sorumluluk sahalarındaki ormanları denetledi.
Ekipler, özellikle vatandaşların yoğunlukla kullandığı mesire alanlarını kontrol etti.