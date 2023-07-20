Kırklareli'nde ormanlık alanlarda denetim yapıldı

Kırklareli Valiliği tarafından, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasının ardından denetimler gerçekleştirildi. Pınarhisar ilçe jandarma komutanlığı ve orman işletme şefliği ekipleri, mesire alanlarını kontrol etti.