Kırklareli'nde öğrenciler çiftlikleri gezdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde öğrenciler çiftlikleri gezdi

AA - Özgün Tiran - Güncel
Kırklareli'nde öğrenciler çiftlikleri gezdi

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Lider Çocuk Tarım Kampı Projesi kapsamında öğrencilere yönelik gezi düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Lider Çocuk Tarım Kampı Projesi kapsamında öğrencilere yönelik gezi düzenlendi.

Proje kapsamında öğrencilere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi verildi.

Daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy öğrencilerle tanıştı.

Ardından öğrencilere Demirköy ilçesinde hayvan ve tarım çiftlikleri gezdirildi.

Etkinliğin ilk günü İğneada Limanı'nda balıkçı tekneleri gezisi ile sona erdi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title