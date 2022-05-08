Kırklareli'nde 95 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde 95 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Özgün Tiran - Güncel
 - Güncelleme:
Kırklareli'nde 95 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 95 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 95 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ve Babaeski ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 9 bölgede yaptığı araştırmada, Suriye, Afganistan ve Fas uyruklu 95 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına itildiklerini ileri sürdü.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.???????

AA / Özgün Tiran - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title