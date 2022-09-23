Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı
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Kırklareli yerel gündem haberine göre Kırklareli'nde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı, "açığa imzanın kötüye kullanılması, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği iddiasıyla tekstil fabrikası sahibi E.H. hakkında soruşturma başlattı.
Şüpheli, polis ekiplerince Tekirdağ'daki evinde yakalandı.
E.H'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel