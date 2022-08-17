Kırklareli haber | Kırklareli'nde asayiş Güncel Haberler Kırklareli gündem haberine göre Kofçaz ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı. Kofçaz ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kocayazı köyünde evinin çatısını onaran N.C. dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Gözüne çivi isabet eden kişi yaralandı Lüleburgaz ilçesinde gözüne çivi isabet eden kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Büyükkarıştıran beldesinde Y.B. çekiç ile paletlere çivi çaktığı esnada gözüne çivi isabet etti. Yaralan Y.B. 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. Y.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Uyuşturucu ile yakalandı Babaeski ilçesinde uyuşturucu ile yakalan kişi gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahalil beldesinde şüphe üzerine M.T. idaresindeki otomobili durdurdu. M.T'nin üst aramasında 4 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili M.T. gözaltına alındı. Güncel AA / Özgün Tiran Eğitim ve Araştırma Hastanesi Lüleburgaz Kırklareli Güncel Haberler

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