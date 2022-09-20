Kırklareli gündem haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa Güncel Haberler Gelen Kırklareli haberine göre Kırklareli'nde Masa Tenisi Küçükler Takım Şampiyonası düzenlendi. Kırklareli'nde Masa Tenisi Küçükler Takım Şampiyonası düzenlendi. Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalara 16 takım katıldı. Müsabakada bayanlar kategorisinde, Lüleburgaz Gençlik Spor, Traker Lüleburgaz, Kırklareli Gençlik Spor, erkekler kategorisinde ise Traker Lüleburgaz (A), Traker Lüleburgaz (B) ile Kırklareli Gençlik Spor dereceye girdi. Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara madalyaları verildi. Avrupa Hareketlilik Haftası Lüleburgaz ilçesinde RC Park Buggy Yarışı sezon finali yapıldı. Lüleburgaz Belediyesi'nin Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında RC Pistinde gerçekleştirilen yarışta, model araçlar yarıştırıldı. Yarışmacılar, model araçlarıyla şampiyon olabilmek mücadele etti. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay tarafından verildi. Kreş ve gündüz bakımevi açıldı Lüleburgaz Belediyesinin kreş ve gündüz bakımevi düzenlenen törenle açıldı. Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisindeki kreşin açılışına Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri katıldı. Gerenli, konuşmasında, kreş ve gündüz bakımevinin ilçeye hayırlı olmasını diledi. Okul öncesi eğitimin önemli olduğunu ifade eden Gerenli, çocukların geleceğe hazırlanmasına katkı sağlayacaklarını kaydetti. Kayıtların alındığını belirten Gerenli, çalışan annelere öncelik tanınacağını söyledi. Güncel Kaynak: AA / Çınar Türkmen Mustafa Kemal Atatürk Lüleburgaz Kırklareli gençlik Güncel Haberler

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