Kırklareli gündem haberleri | Kırklareli'nde HAYDİ uygulaması tanıtıldı Edinilen Kırklareli gelişmesine göre Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşlara HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) uygulamasını tanıttı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşlara HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) uygulamasını tanıttı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pehlivanköy ilçesinin Kuştepe köyünde düzenlenen Ayçiçek ve Korkuluk Festivalinde açtığı stantta vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler 3 bin kişiye uygulamayı anlatarak telefonlarına indirmeleri için yardımcı oldu. HAYDİ uygulaması hakkında vatandaşlara bilgilendirici broşürlerde dağıtan ekipler, anız yangınları hakkında da vatandaşları uyardı. Güncel AA / Özgün Tiran Pehlivanköy Kırklareli Güncel Haberler

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