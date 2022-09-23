Kırklareli gündem haberleri: Kırklareli'nde bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı Güncel Haberler Gelen Kırklareli haberine göre Lüleburgaz ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Lüleburgaz ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. İddiaya göre Yeni Mahalle Fatih 3. Ara Sokak'ta, D.G. ile L.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine L.Ö. bıçakla D.G'yi bacağından yaraladı. Yaralanan D.G. ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakalanan L.Ö'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.???? Güncel Kaynak: AA / Çınar Türkmen Lüleburgaz Fatih Güncel Haberler

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