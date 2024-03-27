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Kırklareli'de Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kırklareli'nde Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici, başkanlığında İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen programda, gündem maddeleri görüşüldü.

Bağımlılıkla ilgili ciddi tedbirler alındığını ifade eden Ekici, özellikle gençlerin bağımlılıktan uzak tutulması gerektiğini kaydetti.

Çeltikte İyi Tarım Uygulamaları Projesi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Çeltikte İyi Tarım Uygulamaları Projesi" kapsamında üreticilere tohum dağıtıldı.

Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende, Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı ile İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca tarafından üreticilere tohumları teslim edildi.

Ballı, iyi tarım uygulamalarını önemsediklerini belirterek, üreticilere bol kazançlı bir sezon geçirmelerini diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Birol Ekici Kırklareli Tarım Politika Güncel Haberler

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