Cumhur İttifakı'nın Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut Partililer Tarafından Karşılandı

Cumhur İttifakı'nın Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut, kente gelişinde partililer tarafından karşılandı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan ve ellerinde meşaleler bulunan partililer, kente gelen Bulut için tezahüratta bulundu.

Bulut, beraberinde AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ve Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ercan Andaç ile Cazibe Merkezi'ne yürüdü.

Partililere hitap eden Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve genel başkanları Devlet Bahçeli'nin takdirleriyle belediye başkan adayı olarak ilan edildiğini söyledi.

Sorumluluğunun bilinciyle hareket ettiğini ifade eden Bulut, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'ni 112 oy farkı ile kaybettiğini anımsattı.

'Seçimi kazandık' diye sevinenlerin Kırklareli'ne çok daha büyük hizmetler kaybettirdiklerini vurgulayan Bulut, "Bu farkındalık ve bu bilinçle mayıs seçimlerinden sonra bu güne kadar sabırla bekledik. Biz dedik ki önce ülkem ve milletim, sonra kentimiz, sonra biz. Kırklareli için de dedik ki önce Kırklareli. Bu yüzden sabırla bekledik. Beklerken de boş durmadık, çok iyi hazırlandık." diye konuştu.

Kırklareli'nin makus tarihini değiştirme hayaliyle yeniden yola çıktığını dile getiren Bulut, kentin kaderinin Cumhur İttifakı'nın hizmetleri ile değişeceğini kaydetti.

Kente 1 Nisan'dan sonra büyük hizmetler geleceğini anlatan Bulut, şöyle devam etti:

"Kırklareli halkı demagoji ile seçim kazananlara, hiçbir hazırlığı olmayıp sadece halkımızın duyguları ile oynayanlara Ulu Önder Atatürk'ümüzü sömürenlere, onun arkasına sığınanlara, hizmet etmeyip ona layık olmayıp onun arkasına sığınanlara 31 Mart gecesi en büyük tokadı vuracağız. Bizim değil kaybedecek 5 senemiz, 5 günümüz dahi yok, Kırklareli tarihinin en önemli seçimlerinden birine giriyoruz, bu seçim kimsenin egosunu tatmin edeceği bir seçim değildir. Kırklareli çok önemli bir virajda. 'Yapacağız' dediler yapamadılar, 'hizmet edeceğiz' dediler edemediler, duygularımızla oynadılar, duygularınızla oynadılar.

Allah'ın izni ile bu birlik ve beraberlikle çığ değil, tufan olduk geliyoruz. Hep beraber geliyoruz, tüm Kırklarelililer olarak geliyoruz, 31 Mart gecesi Kırklareli'nde yeni bir umut, Derya Bulut Kırklareli tarihini değiştirmek için geliyor. Ben hazırım, biz hazırız, sizler hazırsınız. İnşallah 1 Nisan itibariyle bambaşka bir Kırklareli'ne merhaba diyeceğiz. Çok çağdaş, çok modern, hepinizin içinde yaşamaktan gurur duyacağınız bir kente merhaba diyeceğiz."

Programda, Dağtaş, Savaşan ve Andaç'da konuşma yaptı.