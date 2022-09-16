Kırıkkale gündem haberleri... Kırıkkale'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım gönderildi

Edinilen Kırıkkale haberine göre Kırıkkale'de Valilik koordinesinde hazırlanan 1 tır ile 1 kamyon gıda ve hijyen malzemesi, Pakistan'daki sel bölgesine yollandı.

Kırıkkale'de Valilik koordinesinde hazırlanan 1 tır ile 1 kamyon gıda ve hijyen malzemesi, Pakistan'daki sel bölgesine yollandı.

Sel felaketi yaşanan Pakistan için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyası kapsamında AFAD İl Müdürlüğünce kentte de yardım toplandı.

Başlatılan yardım kampanyasında belediyeler, yardımseverler ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının katkısıyla 1050 gıda ve 500 hijyen kolisi hazırlandı.

Toplanan 1 tır ve 1 kamyon yardım malzemesi, Osmangazi Mahallesi'ndeki bir depodan İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın okuduğu duanın ardından Ankara'ya gönderildi.

Etkinliğe AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammet Ali Tekinay ve bazı yardımseverler katıldı.