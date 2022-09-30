Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale gündem haberi | Bahşılı Belediyesi öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı

Güncel Haberler

Kırıkkale gündem haberi | Bahşılı Belediyesi öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı

Kırıkkale bölgesinden gelen habere göre Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye tarafından anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye tarafından anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, Barbaros İlkokulu'ndaki dağıtım töreninde, ilçede yaklaşık 1000'e yakın anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencisi bulunduğunu söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına destek olmak istediklerini aktaran Tekin, "Çeşitli kırtasiye malzemelerinin bulunduğu yaklaşık 5 bin parça ürünü okullarımızı ziyaret ederek öğrencilere dağıtıyoruz. İnşallah ilçeler içerisinde eğitimde en başarılı biz oluruz. Belediye olarak çalışıyor, elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Tekin, daha sonra beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ata Dönmez ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın ile ilçedeki diğer okulları da ziyaret ederek öğrencilere kırtasiye dağıttı.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel

Recep Zafer Tekin Kırıkkale Hisarcık Bahşılı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title