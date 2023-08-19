Kırıkkale'de Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan bir apartmanda oynayan 2 yaşındaki kız çocuğu, balkondan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve çocuk taksiyle hastaneye götürüldü. Çocuğun ailesinin depremlerin ardından Kırıkkale'ye yerleştiği belirtildi.