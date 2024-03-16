Üye Girişi
Haberler

Kırgızistan ve Tacikistan arasında ihtilaflı sınır konusu ele alındı

Güncelleme:

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov, iki ülke arasındaki ihtilaflı sınır konusunu ele aldı. Görüşmede, ihtilaflı sınırın belirlenmesine ilişkin çalışmaların sürdürülmesi kararı alındı.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov, iki ülke arasındaki ihtilaflı sınır konusunu ele aldı.

Kırgızistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşiyev ve Yatimov, Tacikistan'ın Sogdiy bölgesine bağlı Buston şehrinde bir araya geldi.

Taşiyev ve Yatimov, görüşmede Kırgız-Tacik devlet sınırındaki ihtilaflı sınırın netleştirilmesi konusunu ele aldı.

Görüşmede, ihtilaflı sınırın belirlenmesine ilişkin çalışmaların sürdürülmesi kararı alındı.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 972 kilometrelik ortak sınırın şimdiye kadar yaklaşık yüzde 90'ına tekabül eden 889 kilometrelik kısmı üzerinde uzlaşma sağlandı.

Geriye kalan 83 kilometrelik sınır için Kırgızistan ve Tacikistan hükümetler arası sınır belirleme heyetleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kırgızistan Tacikistan Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fevzi Suvaroğlu kimdir? CHP Hatay Reyhanlı Belediye Başkan Adayı Fevzi Suvaroğlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Yılmaz kimdir? CHP Hatay Payas Belediye Başkan Adayı Mehmet Yılmaz kaç yaşında, nereli? Ali Çimer kimdir? CHP Hatay Kumlu Belediye Başkan Adayı Ali Çimer kaç yaşında, nereli? Zeynep Sağıroğlu kimdir? CHP Hatay Kırıkhan Belediye Başkan Adayı Zeynep Sağıroğlu kaç yaşında, nereli? Hacı Latif İşcen kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Körfez Belediye Başkan adayı Hacı Latif İşcen kaç yaşında, nereli? Berat Kansu kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Kartepe Belediye Başkan adayı Berat Kansu kaç yaşında, nereli? Ali Osman Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Karamürsel Belediye Başkan adayı Ali Osman Aydın kaç yaşında, nereli? Levent Gödek kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Kandıra Belediye Başkan adayı Levent Gödek kaç yaşında, nereli? Mustafa Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - İzmit Belediye Başkan adayı Mustafa Şahin kaç yaşında, nereli? Ahmet Eren kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Gölcük Belediye Başkan adayı Ahmet Eren kaç yaşında, nereli? Kamil Ergün kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Gebze Belediye Başkan adayı Kamil Ergün kaç yaşında, nereli? Ercan Oğuz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Dilovası Belediye Başkan adayı Ercan Oğuz kaç yaşında, nereli? Gökhan Açık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Derince Belediye Başkan adayı Gökhan Açık kaç yaşında, nereli? Fatma Kurtuluş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Darıca Belediye Başkan adayı Fatma Kurtuluş kaç yaşında, nereli? Hamza Ekşi kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Çayırova Belediye Başkan adayı Hamza Ekşi kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title