Kırgızistan Acil Durumlar Bakan Birincisi Yardımcısı AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Kırgızistan Acil Durumlar Bakan Birincisi Yardımcısı Azamat Mambetov, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Mambetov, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "Çevre-Yaşam", "Haber", "Spor", " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğaz'ın şahitliği" fotoğrafını seçen Mambetov, "Haber" kategorisinde Mirwais Amir'in "Yıkılan hayatlar", "Spor" ise Sergei Gapon'un "Sahada isyan" fotoğraflarını tercih etti.

Mambetov, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğrafını seçerken "Gazze: Kanıt" kategorisindeyse tercihini Mustafa Hassona imzalı "Toz duman" fotoğrafından yana yaptı.

AA'nın kuruluş tarihi hakkında bilgi alan Mambetov, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları beğendiğini ifade etti.