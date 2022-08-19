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Kiraladıkları villada "uyuşturucu partisi" düzenleyen 6 kişi gözaltına alındı

Kiraladıkları villada 'uyuşturucu partisi' düzenleyen 6 kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Muğla'nın Ula ilçesinde kiraladıkları villada "uyuşturucu partisi" düzenleyen 6 şüpheli yakalandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde kiraladıkları villada "uyuşturucu partisi" düzenleyen 6 şüpheli yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Çıtlık Mahallesi'nde kiralık bir villada düzenlenen partide uyuşturucu kullanılacağı bilgisi üzerine KOM Şube Müdürlüğü Ula ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Villada yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Jandarma Muğla Ula Güncel Haberler

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