Kiraladıkları villada "uyuşturucu partisi" düzenleyen 6 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Muğla'nın Ula ilçesinde kiraladıkları villada "uyuşturucu partisi" düzenleyen 6 şüpheli yakalandı. Muğla'nın Ula ilçesinde kiraladıkları villada "uyuşturucu partisi" düzenleyen 6 şüpheli yakalandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Çıtlık Mahallesi'nde kiralık bir villada düzenlenen partide uyuşturucu kullanılacağı bilgisi üzerine KOM Şube Müdürlüğü Ula ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Villada yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Durmuş Genç Jandarma Muğla Ula Güncel Haberler

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