Kilis'te PKK/PYD/YPG üyesi şüpheli yakalandı
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, B.H isimli şüpheli Elbeyli ilçesine bağlı Beşiriye köyü civarında yakalandı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan B.H, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Elbeyli ilçesine bağlı Beşiriye köyü civarında yakalandı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.