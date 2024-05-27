Üye Girişi
Haberler

28 Mayıs Salı yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

28 Mayıs'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası vatandaşlar, İstanbul, İzmir, Ankara gibi iller başta olmak üzere '28 Mayıs'da okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle ilkbaharın ortasında bile yaz mevsimini anımsatan sıcaklıklar yaşanıyor. Ancak 28 Mayıs günü okulların tatil olacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

28 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası vatandaşlar, İstanbul, İzmir, Ankara gibi iller başta olmak üzere '28 Mayıs'ta okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle ilkbaharın ortasında bile yaz mevsimini anımsatan sıcaklıklar yaşanıyor Yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası 28 Mayıs okullar tatil mi? yarın okul var mı, yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? sorularına yanıt aradı.

28 MAYIS HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Orta Karadeniz'de Beklenen Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

28.05.2024 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Çorum, Tokat ve Amasya çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

28.05.2024 12.00-28.05.2024 23.59

Güneybatı Kesimlerde Beklenen Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

28.05.2024 Salı günü Muğla, Burdur ve Isparta çevreleri ile Denizli'nin doğusunda ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

28.05.2024 00.00-28.05.2024 18.00

İç Anadolu'da Beklenen Yerel Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

28.05.2024 Salı günü İç Anadolu'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Ankara, Konya, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Çankırı, Yozgat ve Kırıkkale çevreleri ile Kayseri'nin ve Sivas'ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

28.05.2024 09.00-28.05.2024 20.00

28 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

28 Mayıs günü okulların tatil olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

İstanbul Türkiye Ankara İzmir Tatil Orta Haberler.com Özel Gündem Eğitim Yaşam Haberler

Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma! 1 asker hayatını kaybetti

Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma! 1 asker hayatını kaybetti

 Pendik'te parçalanarak çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu

Pendik'te parçalanarak çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu

 Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Bakmadan Geçme

Yalan uyarlama mı, yaşanmış hikaye mi (Kanal D)? #128250 Yalan canlı izle! 28 Mayıs Kanal D Yalan 1. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Mayıs Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? #128250 KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! 28 Mayıs Salı yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Indiana Pacers Boston Celtics NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 27 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! #127936 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Mayıs Mayıs Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27-28 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Şaban Oğlu Şaban filmi konusu nedir? Şaban Oğlu Şaban oyuncuları ve Şaban Oğlu Şaban özeti! #128250 Şaban Oğlu Şaban nerede çekildi, köşk nerede? Hangi il ve ilçede çekildi? Şaban Oğlu Şaban film çekimleri nerede yapıldı, ev neresi? #128250 Kuş gribi hayvandan insana geçer mi? Kuş gribi etten bulaşır mı? Selahaddin Eyyubi canlı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. bölüm canlı yayın izleme linki #128250 ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! 27 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! #128680
Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak

Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title