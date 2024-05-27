Galatasaray KUPASI ne zaman kaldırılacak? 2024 Şampiyonluk kupası ne zaman, saat kaçta verilecek? #127942 #9917 #128250

2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenecek Şampiyonun Gala Gecesi'nde görkemli bir şekilde kutlayacak. Peki, Galatasaray KUPASI ne zaman kaldırılacak Şampiyonluk kupası ne zaman, saat kaçta verilecek?

27 MAYIS PAZARTESİ KUTLAMA YAPILACAK

2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenecek Şampiyonun Gala Gecesi'nde görkemli bir şekilde kutlayacak.

27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05'te başlayacak organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta YER SARI, GÖK KIRMIZI olacak!

Sürpriz şarkıcılar, DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık, konfeti ve payro show ile drone gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak.

BİLET SATIŞ DETAYLARI

Şampiyonun Gala Gecesi etkinliği passo.com.tr ve passo uygulaması üzerinden GS Logolu passolig kartı sahiplerine satışa sunulmuştur.

2023-2024 Futbol sezonunda Vip Kombine ve Kombine satın almış olan taraftarlar, bulunduğu tribünde, yerler numarasız olarak katılım sağlayabilecektir.

2023-2024 Futbol Sezonu Loca sahipleri Localarını Şampiyonun Gala Gecesi etkinliğinde kullanabileceklerdir.

Aslantepe, Vadi İstanbul, Özdilek, Beyoğlu ve Florya GSStore'lardan 100. yıl formasını satın alan taraftarlara Şampiyonun Gala Gecesi etkinliği için Doğu alt tribün bileti hediye edilecektir.

2023-2024 Otopark giriş hakkı olan taraftarlar Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park otoparkına plaka tanımlamalarını yaparak giriş yapabilecektir.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK GECESİ ÜCRETSİZ Mİ?

BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

Doğu Batı Vip Tribünler ₺1.000

Doğu -Batı Alt Tribün ₺500

Doğu -Batı Üst Tribün ₺250

Kuzey - Güney Kale Arkası ₺150

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK GALA HANGİ KANALDA?

Kutlamalar, Galatasaray Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

GALATASARAY KUPASI NE ZAMAN KALDIRILACAK?

Şampiyonluk kupasının gecenin ilerleyen saatlerinde verileceği düşünülüyor.