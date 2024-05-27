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Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak

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Kola zammının ardından Türkiye'de en çok tüketilen atıştırmalıkların başında gelen cipse de zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zammın 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacağını belirtti.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir zam haberini daha duyurdu. Dündar, cips fiyatlarında 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere fiyat değişikliğine gidileceğini belirterek, ürünlerin yeni bedellerini sıraladı.

GAZLI İÇECEK VE CİPS FİYATLARINA ZAM GELECEK

Geçtiğimiz günlerde kolaya zam yapılacağının duyurulmasının hemen ardından bir zam haberi de asitli cipslere geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar X hesabından yaptığı paylaşımla, Fritos, Doritos ve Ruffles markalı cipslere zam geleceğini duyurdu. Dündar,zammın 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacağını belirtti.

Dündar, eski fiyat listesi ile yeni listeyi paylaşarak zam geçişine dikkat çekerken, en ucuz cipsin, 25 TL ile Cheetos Max ve Popcorn, en pahalı cipsin ise Mega ile 55 TL olduğu görüldü.

Cipslere boyutuna göre 5 ile 10 lira arasında zam yapılacak. Eski fiyatı 45 lira olan mega boy cipsler 55 liraya yükseltilirken, diğer boydaki cipslerde yapılacak artış 5 lira ile sınırlı kalacak.

Kolanın peşinden cips ve asitli içeceklere de yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacakTBYD Başkanı Erol Dündar'ın paylaşımı

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Coca Cola Ruffles Doritos Türkiye Tekel Zam Yaşam Ekonomi Haberler

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Yorumlar (4)

Şıvanştayger:

Kimse kola içip cips yemese ölmez. Aksine yerse içerse ölür kanserden

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SUNSET null:

kolestrol yapsın daha iyi. zamlar daha çok zarar veriyor.

4
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Mahmut Şahin:

almayın arkadaşlar çoluk çocugunuzdan uzak tutun.oturup kendileri yesin....

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vatandaş:

isterse % 500 zam yapsınlar.

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