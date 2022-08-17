CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin 9 Ağustos’ta Edirne’den yaptığı “Edirne’den Ardahan’a barışma, helalleşme, düzelme, canlanma istiyor milletimiz. Hep beraber, hep beraber…” sosyal medya paylaşımına bugün Yalova’dan yanıt yazdı. Kılıçdaroğlu, “Yalova'da ve ülkemizin her karış toprağında aynı ses yükseliyor; hep beraber, hep beraber…” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin 9 Ağustos'ta Edirne'den yaptığı "Edirne'den Ardahan'a barışma, helalleşme, düzelme, canlanma istiyor milletimiz. Hep beraber, hep beraber…" sosyal medya paylaşımına bugün Yalova'dan yanıt yazdı. Kılıçdaroğlu, "Yalova'da ve ülkemizin her karış toprağında aynı ses yükseliyor; hep beraber, hep beraber…" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 9 Ağustos'ta, "Edirne'den Ardahan'a barışma, helalleşme, düzelme, canlanma istiyor milletimiz. Hep beraber, hep beraber" açıklaması ile birlikte Edirne'de esnaf ziyaretinde yaptığı konuşma sırasında çekilmiş bir fotoğraf paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu bugün de Yalova'da esnaf ziyaretinde yaptığı konuşmadan bir kare paylaşarak; "Yalova'da ve ülkemizin her karış toprağında aynı ses yükseliyor; hep beraber, hep beraber…" değerlendirmesini yaptı.