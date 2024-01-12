Kılıçdaroğlu, Şehit Aslan için Taziye Mesajı Yayınladı

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain terör örgütü tarafından düzenlenen taciz ve sızma girişimi sonucu şehit olan askerimiz P. Uzm. Çvş. Samet Aslan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralanan askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan piyade uzman çavuş Samet Aslan için taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun X hesabından paylaştığı başsağlığı mesajı şöyle:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain terör örgütü tarafından düzenlenen taciz ve sızma girişimi sonucu şehit olan askerimiz P. Uzm. Çvş. Samet Aslan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralanan askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."