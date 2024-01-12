Kılıçdaroğlu, Şehit Aslan için Taziye Mesajı Yayınladı
CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan piyade uzman çavuş Samet Aslan için taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu, şehit askere Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dilerken, yaralanan askere de acil şifalar diledi. Millete başsağlığı dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, terör örgütünün düzenlediği taciz ve sızma girişimini kınadı.
CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain terör örgütü tarafından düzenlenen taciz ve sızma girişimi sonucu şehit olan askerimiz P. Uzm. Çvş. Samet Aslan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralanan askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan piyade uzman çavuş Samet Aslan için taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun X hesabından paylaştığı başsağlığı mesajı şöyle:
"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain terör örgütü tarafından düzenlenen taciz ve sızma girişimi sonucu şehit olan askerimiz P. Uzm. Çvş. Samet Aslan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralanan askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."