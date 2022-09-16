Kılıçdaroğlu: 'Konutlar Yapılsın, Devlet Garanti Versin, Destekleyeceğim Dedim, Kara Propaganda Aparatlarının Haber Yapma Şekli İşte Bu'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan'ın propaganda aparatları. Konutlar yapılsın, devlet garanti versin, destekleyeceğim dedim, kara propaganda aparatlarının haber yapma şekli işte bu… Genç muhafazakar; bu yalan ve talan düzenine son vermek senin elinde. Yaşlıları kandırıyorlar ama sizleri kandıramıyorlar” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın propaganda aparatları. Konutlar yapılsın, devlet garanti versin, destekleyeceğim dedim, kara propaganda aparatlarının haber yapma şekli işte bu… Genç muhafazakar; bu yalan ve talan düzenine son vermek senin elinde. Yaşlıları kandırıyorlar ama sizleri kandıramıyorlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni sosyal konut projesine ilişin açıklama yapmıştı. Kılıçdaroğlu, dünkü açıklamalarını "rahatsızlık" olarak duyuran Yeni Şafak, Sabah gazetesi, A haber'>Haber ve Haber 7 isimli internet sitelerinin haberlerini sosyal medya hesabında paylaştı ve şu notu düştü:

"Erdoğan'ın propaganda aparatları. Konutlar yapılsın, devlet garanti versin, destekleyeceğim dedim, kara propaganda aparatlarının haber yapma şekli işte bu… Genç muhafazakar; bu yalan ve talan düzenine son vermek senin elinde. Yaşlıları kandırıyorlar ama sizleri kandıramıyorlar."

Kılıçdaroğlu, sosyal konutlara ilişikin dün şu mesajları paylaşmıştı:

"Konut meselesi gündemde. Defalarca ısıtılıp ısıtılıp insanımızın önüne konmuş bir proje. Yıllardır aynı hikaye. Erdoğan, biliyorum seçim öncesi para toplamak için yapıyorsun bunu. Ben sosyal devletin savunucusu olarak sosyal konutların yaygınlaşmasını canıgönülden istiyorum.

Sana inanalım istiyorsan, bu işe müteahhitlerin girmesi için hazineden gelir güvencesi ver. Beşli çeteleri semirttin, asıl fakir fukaranın konutu için garanti ver. Vermezsen, sen de biliyorsun ki bu proje bitmeyecek. Gerçi alışkınsın sen boş toprağa yalandan beton harcı dökmeye…

Ben de buradan taahhüt ediyorum, biz iktidara geldiğimizde bu garantilerin arkasında duracağız. Erdoğan garanti vermezsen, bu proje bir Banker Yakup zihniyetinden ibarettir. Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et. Banker Erdoğan mısın sen? Yeter be adam!"