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Kılıçdaroğlu, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın emekçilerini kutladı ve hayatını kaybeden gazetecilere saygıyla anıldığını belirtti.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Maruz bırakıldıkları tüm olumsuzluklara rağmen yılmadan ve kalemini satmadan mesleğinin onuru için mücadele eden basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor; bu uğurda hayatını kaybeden kalemleri saygıyla anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bugün X hesabında mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Maruz bırakıldıkları tüm olumsuzluklara rağmen yılmadan ve kalemini satmadan mesleğinin onuru için mücadele eden basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor; bu uğurda hayatını kaybeden kalemleri saygıyla anıyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Gazeteciler Günü Politika Güncel Haberler

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