Kılıçdaroğlu: "Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş 10 Yıl Önce Bugün, Yoruldu, Gitti. Seni Asla Unutmayacağız Anadolu'nun Güzel Yürekli Evladı" Güncel Haberler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş 10 yıl önce bugün, yoruldu, gitti. Seni asla unutmayacağız Anadolu’nun güzel yürekli evladı” sözleriyle Neşet Ertaş’ı ölümünün 10. yıl dönümünde andı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş 10 yıl önce bugün, yoruldu, gitti. Seni asla unutmayacağız Anadolu'nun güzel yürekli evladı" sözleriyle Ertaş'ı ölümünün 10. yıl dönümünde andı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Neşet Ertaş'ı ölümünün 10. yıl dönümünde andı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle: "Bozkırın Tezenesi #NeşetErtaş 10 yıl önce bugün, yoruldu, gitti. Seni asla unutmayacağız Anadolu'nun güzel yürekli evladı…" Kaynak: ANKA / Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Neşet Ertaş Güncel Haberler

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