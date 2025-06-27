KGF Yönetim Kurulu Başkanı Özegen, AA Finans Masası'na konuk oldu: (1)

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, KGF olarak şu ana kadar yaklaşık 1,5 trilyon liralık krediye kefalet verdiklerini, yaklaşık 558 bin firmaya kefalet oluşturduklarını belirterek, "Ticari sicile kayıtlı 1,5 milyon işletmeyi baz aldığımız zaman bunun üçte biri KGF kefaletiyle finansa erişmiş." dedi.

Özegen, İstanbul Finans Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

KGF paketlerinin dizaynlarında ve mekanizma tasarımında, iş dünyasının genel problemlerine baktıklarını anlatan Özegen, çeşitli desteklerin yanında yeşil dönüşüm gibi tematik paketlerin de olduğunu söyledi.

Yeşil enerji gibi tematik programları, hükümetin ve kurumların önemsediğine işaret eden Özegen, "Biz bunu öne çıkartıyoruz. Niye? Firmalarımızın, KOBİ'lerimizin, imalatçılarımızın temiz enerji, yeşil dönüşüme bir an önce uyum sağlamaları için. Yoksa, yüksek vergilerle 2030'da rekabetçiliğimizi kaybederiz. Dünyayı kirletenler, tekrar bunun bedelini bize ödetmek istiyorlar." diye konuştu.

Özegen, tematik paketler olduğu gibi girişimcileri her alanda destekleyen farklı paketler de bulunduğunu bildirerek, "Şu anda, öz kaynak ve paydaşlarımızla yürüttüğümüz, 7 paket var. Hazine Maliye Bakanlığımızın garantisi ile sürdürdüğümüz 9 çeşit paketimiz var. Yani 16 paketimiz şu anda yürürlükte." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından 30 milyar liralık paketin duyurulduğunu hatırlatan Özegen, "Şu anda özel ve kamu, bütün bankalarımız bu programa dahil. İş dünyası bu rakamların yetersiz olduğunu söylüyor, fakat göç yolda düzülür. Hazine Maliye Bakanlığımızın, hükümetimizin, yeni aksiyon almasında herhangi bir engel yok. Piyasaların ve ekonomik programın gidişatına göre, onların vereceği kararla limitler yükseltilebilir." ifadelerini kullandı.

"KGF olarak kredi faizlerinde oran sınırı veya kep koyma yetkimiz yok"

Faiz eleştirilerine değinen Özegen, "Düşük faizi eleştiriyorsunuz. Bankaların normal faizlerinden kullandırıldığında, bunu da eleştiriyorsunuz. O zaman eleştiriyi yapanların, bu çelişkiyi ortadan kaldırması lazım. Eleştirileri yaparken yapıcı olmasına dikkat edersek, bu ülkenin ekonomik kalkınmasına daha fazla katkı vereceğimize inanıyorum. Günlük politik, siyasi çerçeveler içinde bu kurumları değerlendirirsek, bu kendi ayağımızı tutmak gibi olur." şeklinde konuştu.

Özegen, "Ek 54" başlıklı işletme ve işletme yatırım paketlerinde, bankaların kredi verme iştahına göre faiz oranlarını müşteri ile belirlediklerin ifade etti.

KGF olarak kredi faizlerinde bir oran sınırı veya bir kep koymalarının söz konusu olmadığının altını çizen Özegen, "Bu oranlar, bankalar tarafından serbestçe belirleniyor." dedi.

"Kefaletin yüzde 81,2'sini KOBİ'ler alıyor"

Verdikleri kefalet miktarı hakkında da bilgi veren Özegen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KGF olarak şu ana kadar yaklaşık 1,5 trilyon liralık krediye kefalet verdik. Yaklaşık 558 bin firmaya, kefalet oluşturduk. Ticari sicile kayıtlı yaklaşık 1,5 milyon işletmeyi baz aldığımız zaman bunun üçte biri KGF kefaletiyle finansa erişmiş. Bu çok kıymetli bir rakam. Peki, biz bunu kime veriyoruz? Bunlara baktığımızda da kamuoyundaki iddiaların tersi bir tabloyla karşı karşıyayız. Hazine Maliye Bakanlığımızın garantörlüğü ve öz kaynaklarımız dahil kullandırdığımız kefaletin yüzde 81,2'sini, KOBİ'ler alıyor. Öz kaynak tarafında ise tamamını KOBİ'lere kullandırıyoruz. Yani büyükler, tuzu kurular değil."

"Ekonomiyi kuşatan bütün sektörler KGF kefaletinden istifade edebiliyor"

Özegen, yüzde 18'lik kısmın da yatırım kredisi olduğuna dikkati çekerek, sektörel dağılıma bakıldığında ise mikro işletmelerin yüzde 30, küçüklerin yüzde 48, orta boy işletmelerin yüzde 22 olduğunu aktardı.

Bunlar içinde KOBİ'lere, özellikle uluslararası pazarlarda rekabet eden, ihracatını destekleyen imalat sanayisine toplam kefaletlerin yüzde 44'ünü verdiklerini kaydeden Özegen, ticaret ve hizmet, imalat sanayi, ulaştırma denizcilik, turizm, tarım hayvancılık, sağlık, madencilik, doğal kaynak, eğitim, elektrik, gaz ve su kaynakları gibi ekonomiyi kuşatan bütün sektörlerin KGF kefaletinden istifade edebildiğini dile getirdi.

"Dünya Bankasıyla görüşüyoruz"

KGF'nin, bütün uluslararası finans kuruluşları ile çalışabilecek altyapı ve kaliteye sahip olduğunun altını çizen Özegen, şu bilgileri paylaştı:

"Avrupa İmar Kalkınma Bankası, yani EBRD ile yürüttüğümüz, 2018'den beri işbirliği ve kullandığımız birçok enstrüman ile ürettiğimiz paketler var. Özellikle, kadın girişimciliğini teşvik etmek için yürüttüğümüz bir proje var. Buradan yaklaşık 4 bin kadın girişimci firmamız, 7 milyar lirayı aşkın finansman sağlamış durumda. Alman Kalkınma Bankası (KFW) ile yürüttüğümüz programı, başarıyla tamamladık. 1100'den fazla firmamıza, 1,7 milyar liralık kaynak sağladık."

Özegen, uluslararası kuruluşlarla yaptıkları yeni görüşmelerden de bahsederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dijital ve yeşil dönüşümle ilgili Dünya Bankası'yla da görüşüyoruz. Bir taraftan da İslam Kalkınma Bankası başta olmak üzere, bütün uluslararası finansal kuruluşlarla temas halindeyiz. Ülkemize getirilebilecek imkanlar, kaynaklar noktasında, bizim vereceğimiz kefaletlerle çalışmak isteyenler var. Doğrudan çalışmak isteyenler var. Hazine Maliye Bakanlığımız ve bankalar üzerinden çalışmak isteyenler var. Onları hız kesmeden sürdürüyoruz. Özellikle, yeşil dönüşüm konusunda birden çok girişimimiz ve çalışmamız var."

(Sürecek)