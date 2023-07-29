Keşan'da içme suyu krizi: Kumdere mevkisine 8 yeni kuyu açılacak

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Kadıköy Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesiyle ilçe susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu nedenle Kumdere mevkisine 8 yeni içme suyu kuyusu açılması için sözleşme imzalandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesine içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı'nda su seviyesinin 4 milyon metreküpe gerilemesi ve ilçenin susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine Kumdere mevkisine 8 kuyu daha açmak için sözleşme imzalandı.

Yaklaşık 65 bin nüfuslu Keşan'a içme suyu sağlayan 56 milyon metreküp kapasiteli Kadıköy Barajı'nın doluluk oranı 4 milyon metreküpe kadar düştü. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bir hafta önce yaptığı açıklamada, ilçenin 45 günlük suyunun kaldığını açıkladı. Bölgede bazı önlemler alınırken, vatandaşlar da belediye tarafından gönderilen SMS'lerle uyarılıyor. SMS'lerde suyu bilinçsizce kullananları uyarılması ya da Alo 153 Hattı'ndan belediyeye ihbar edilmesi istendi.

Yüklenici firma yetkilisi Zeki Erdoğan ise "Projeyi en geç 120 gün içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Gerekli çalışmaları yaptık. Tecrübemizle bu işi bitireceğiz" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Kumdere mevkisine ilave açılacak içme suyu kuyuları ile mevcut depo arası ilçe suyu bağlantı hattı yapım işi sözleşmesi imzalandı.