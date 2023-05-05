Keşan'da Hıdırellez Şenliği Düzenlendi

Keşan Kent Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen Hıdırellez Şenliği'ne Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, Keşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Vedat Çimen ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 'Hıdırellez şenliği' düzenlendi.

Keşan Kent Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen şenliğe, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, Keşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Vedat Çimen ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, hıdırellezin baharın gelişi ve gönüllerin yeşermesi anlamına geldiğini belirterek, 'Hıdırellez, birliğimizin, paylaşmamızın göstergesi. Keşan'daki birlik, beraberliğin simgesi. Bayrağımızın, ülkemizin, vatanımızın, toprağımızın birliği. Türk bayrağı çatısı altında herkesin hıdırellezi kutlu olsun' dedi.

Daha sonra Keşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Roman Halk Dansları Topluluğu gösterilerini sergiledi. Etkinlik, vatandaşlara bereket kesesi dağıtılmasıyla son buldu.