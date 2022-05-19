Kerkük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı - Haberler

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Kerkük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı

AA - Ali Makram Ghareeb - Güncel
Kerkük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

???Kerkük Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet güçleri, kent merkezindeki Panca Ali semtinde bir adrese baskın düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu madde ve imalatında kullanılan 9 kilogram malzeme ele geçirildi.

Yakalanan 11 kişinin de resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiği kaydedildi.

AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel

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