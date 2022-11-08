Kenya'daki Ulusal Parklarda Vahşi Hayvanlar İçin Yiyecek Dağıtıldı

Kenya'da yaban hayatındaki canlılarının ölümüne yol açan kuraklığın ardından ülkede Cumartesi günü büyük milli parklarda vahşi hayvanlar için yiyecek ve su dağıtımı yapıldı.

Su ve yiyecek dağıtımları, Kenya Yaban Hayatı Hizmetleri tarafından yayınlanan raporun ardından gerçekleşti. Rapora göre, ülkede şiddetli kuraklık nedeniyle Şubat ve Ekim ayları arasında 1.235 vahşi hayvan kaybedildi.

SES (İngilizce): RİGATHİ GACHAGUA, Kenya Devlet Başkanı Yardımcısı:

"Yaban hayatımız tehdit altında. Yaban hayatımız bizim ulusal kaynağımız, zenginliğimiz ve ülkemizin gururudur. Turizm, önemli bir döviz kazandırma aracı olmaya devam ediyor ve bu ülkedeki en büyük turizm cazibesi Kenya'daki tüm parklarımızda bulunan harika vahşi yaşam türlerimizdir. Bu nedenle hükümet olarak Kenya halkı ve gelecek nesiller için mirasımızı koruyacağımızdan emin olmak adına ne gerekiyorsa yapacağız."

Raporda kuraklık nedeniyle 512 antilop, 381 bayağı zebra, 205 fil, 49 Grevy zebrası, 51 manda, 12 zürafa, sekiz su aygırı, altı boğa antilobu, altı inek antilobu, iki Grant ceylanı, bir devekuşu, bir gergedan ve bir su kuşunun öldüğü bilgisi yer aldı.

Rapora göre, Kenya'nın kuzeyindeki Amboseli, Laikipia ve Samburu ilçelerindeki filler, kuraklıktan en kötü etkilenenler arasında bulunuyor. 70 filin ekosistemlerinin bozulmasından dolayı öldüğü kaydedildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nairobi'den bildiriyor.(XHTV)