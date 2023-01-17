Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kemal Kılıçdaroğlu, AB Ülkelerinin Büyükelçileri ile Görüştü

Güncel Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri ile akşam yemeğinde buluştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri ile akşam yemeğinde buluştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye'de görevli büyükelçileri ile bugün akşam yemeğinde bir araya geldi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut'un da katıldığı yemekte Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile AB Uyum Komisyonu üyesi Milletvekilleri Özkan Yalım, Türabi Kayan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Sibel Özdemir eşlik etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa Birliği Güncel Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title