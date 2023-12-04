Kazakistan Meclisi, aile içi şiddet cezasını ağırlaştırmayı planlıyor

Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, aile içi şiddete yönelik cezayı ağırlaştırmayı öngören yasa tasarısı hazırladıklarını bildirdi.

Koşanov, "Cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele: etkili ve sürdürülebilir ortak çözüm arayışı" başlığıyla başkent Astana'da gerçekleştirilen Orta Asya Ülkeleri Kadın Diyaloğu Uluslararası Konferansı'nda konuştu.

Kadına şiddet probleminin bölgede daha ciddi bir hal almaya başladığına dikkati çeken Koşanov, Kazakistan'da aile içi şiddete yönelik cezayı, "hapis cezasına" kadar ağırlaştırmayı planladıklarını söyledi.

Koşanov, milletvekillerin söz konusu alanda yeni yasa tasarısı için çalışmalara başladığı bilgisini paylaşarak, "Öncelikle aile içi şiddeti suç saymayı planlıyoruz." dedi.

Eski Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Kuandık Bişimbayev'ın, 9 Kasım'da restoranda eşini öldürmesi tepkilere neden olmuştu.

Almatı'da büyük miting düzenleyen eylemciler, aile içi şiddete yönelik cezaların ağırlaştırılmasını talep etmişti.