Kazakistan'da "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı tanıtıldı - Haberler

Kazakistan'da "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı tanıtıldı
AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
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NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Emine Erdoğan'ın "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının tanıtımı yapıldı.
NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Emine Erdoğan'ın "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının tanıtımı yapıldı.
Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici'nin eşi Özen Dağlı Ekici'nin ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda yapılan tanıtım etkinliğine Kazakistan'da görevli Büyükelçi Eşleri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
Etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası kapsamında zengin Türk mutfağından örnekler sunuldu.
Emine Erdoğan'ın Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının tanıtıldığı etkinlikte kitapta tariflerine yer verilen lezzetler konuklara ikram edildi.
Etkinliğe katılanlar, Türk mutfağının lezzetleri karşısında beğenilerini ifade etti.
AA / Meiramgul Kussainova - Güncel