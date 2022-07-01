Kazada yaralanan doktor, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Niğde'de, tarlaya yuvarlanan otomobilde ağır yaralanan ve kaldırıldığı, görev yaptığı Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 günlük yaşam mücadelesini kaybeden doktor Ali Şeker (25) için tören düzenledi. Acil servis girişi önündeki törene Vali Mustafa Koç ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu'nun yanı sıra Şeker'in çok sayıda meslektaşı katıldı. Ali Şeker'in eşi Nur, annesi Emel ve babası Ramazan Şeker, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Başhekim Uzman Dr. Yakup Çetinkaya, aileye başsağlığı diledi.