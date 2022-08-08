Haber : Kayseri haberi: Kayseri'den kısa kısa - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri haberi: Kayseri'den kısa kısa

 - Güncelleme:
Kayseri haberi: Kayseri'den kısa kısa

Kayseri haberleri... Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Soğanlı bölgesini gezdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Soğanlı bölgesini gezdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç ve Çiçek, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerle de görüştü.

Büyükkılıç, Soğanlı Vadisi'nin Kapadokya'ya açılan kapı olduğunu anlatarak, bölgede her alanda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Vali Çiçek de 2 hafta önce anlaştıkları balon firmaları ile görüştüklerini hatırlatarak, "Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun hemen talimatı verdi, önümüzdeki hafta itibariyle 3 firmanın birden uçuşa başlayacağının müjdesini vermekten çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Melikgazi'de yol çalışmaları

Melikgazi Belediyesi Turan Mahallesi'nde yeni imarlı yollarda asfalt çalışması yapıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Merkezde ve kırsalda alt yapıdan üst yapıya çalışmaların sürdüğünü anlatan Palancıoğlu, şunları aktardı:

"İlçemizde yaz sezonu geldiğinden beri yeni asfalt, yaya yolları ve parke çalışmalarımız devam ediyor. Şehrin kırsal bölgelerinde yeni yol yapımı, bakım ve onarım çalışmaları ile vatandaşlarımızı en nitelikli hizmetle buluşturuyoruz. Mahallelerimizde ayrım yapmadan çalışıyoruz."

Vali Çiçek, OSB yönetimini ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın'ı ziyaret etti.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiçek, ziyarette, Yalçın ve yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Çiçek, Kayseri OSB yönetiminin sanayiciler için sergilediği emekleri gördüklerini anlatarak, "İhtiyaç duyulan konularda sürekli görüşme halindeyiz. Sanayicilerimizin yolunu açmak için sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Beraberce sanayicilerimize faydalı hizmetler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yalçın da valiliğin desteğini alarak istişare içinde sanayicilere ve şehre hizmet etmek için çalışacaklarını kaydetti.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Memduh Büyükkılıç Gökmen Çiçek Kapadokya Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title